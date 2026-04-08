今春の選抜高校野球大会に出場した北九州市の九州国際大付属高で、2月にチームメートから暴行を受け負傷したなどとして、元野球部員が学校側や監督に計2200万円の損害賠償を求め、8日までに福岡地裁小倉支部に提訴した。