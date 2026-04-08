木原官房長官は8日午前の記者会見で、アメリカとイランが2週間の停戦に合意したことについて、「今般の米国・イラン双方の発表を前向きな動きとして歓迎している」と述べた。そして「ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られる」ことが重要だとして早期の最終的停戦合意に期待を示した。木原長官は会見で「我が国は、ホルムズ海峡の航行の安全の確保を含む事態の早期沈静化が何よりも重要との立場から関係国