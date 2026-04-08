ロックバンドOKAMOTO’Sのドラマー、オカモトレイジ（35）が8日までにインスタグラムを更新。芸能生活30周年を迎えたことを報告した。子役タレントとしてフジテレビ系「やっぱりさんま大先生」「あっぱれさんま大先生」などに出演していたレイジは「本日、芸能生活(?)30周年を迎えました！」と報告。同番組出演当時の画像を貼り付け「5歳からテレビ番組に出て、その番組が終わった直後にバンド組んで、そこから音楽だけでここまで