故人の財産は、一般的に「相続税」の対象となります。しかし実際には、目に見える財産だけでなく、「まだ支払われていない報酬」など「将来お金を受け取ることができる権利」も課税対象となる場合があることをご存じでしょうか。実際の裁決事例をもとに、「不確実な権利」の扱いについてみていきましょう。相続税は、“いまここにない財産”も課税対象になる相続税というと、不動産や預貯金といった「すでに手元にある財産」に課税