退職金などのまとまった資金を運用すると考えたとき、“一括投資”と“積立投資”どちらが有利なのか……中東情勢をめぐって株価が不安定な値動きをみせるなか、投資手法に頭を悩ませている人もいるのではないでしょうか。そこで今回、1,000万円の投資資金があると仮定して、株価が右肩上がりで推移する場合と、投資直後に下落してその後回復する場合の運用成績をシミュレーションします。「一括投資」と「積立投資」どちらが有利