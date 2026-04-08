春の全国交通安全運動にあわせ、高速道路での悪質で危険な運転の根絶と交通安全を呼びかける啓発活動が、7日、三重県の鈴鹿PAで行われました。新名神高速道路の鈴鹿PAで行われた啓発キャンペーンには、三重県警やNEXCO中日本の職員など、約70人が参加しました。まず、中日本高速道路津高速道路事務所の坪井俊吾所長が、先月亀山市で発生した新名神高速道路のトンネルで起きた事故に触れた後「高速道路上では、車間距離をしっかりと