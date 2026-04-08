CANDY TUNEが、4月22日にリリースする3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』より、収録曲「HOT!SCOOP!」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】CANDY TUNE、アジア料理店を舞台に“心とお腹”を満たす「HOT!SCOOP!」MV） 本楽曲は、全国で順次放映中の『ほっともっと』新TVCMソング。CANDY TUNEのデビュー曲「キス・ミー・パティシエ」を手がけたクボナオキ作曲、すぅ（SILENT SIREN）作詞のタッグによ