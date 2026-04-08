新久千映『女ひとり 日本をゆっくり飲んでみたよ』（KADOKAWA）が2026年4月15日（水）に発売される。 【写真】野毛では「とりあえず『生ホッピー』」 本書はドラマ化もされた漫画『ワカコ酒』の著者・新久千映の最新刊。超インドア派・40代の漫画家が気ままに日本中を飲み歩くコミックエッセイだという。 新久千映は広島県出身・在住のお酒大好きマンガ家。2006年に『コミックバンチ』増刊号（新潮社）にてデビュ&#