ママ友とのランチ会は、意外と気をつかう場面ではないでしょうか。お店選びひとつで、その人の価値観や距離感が浮き彫りになることもあります。そんななか、注目を集めたのが次の投稿です。『ランチ会にファストフード店を希望したらダメかな？ファストフードならば1,000円でお釣りくるよね？』ファストフード店は気軽で安いというメリットがある一方で、ママの特別なご褒美とはいかないのかもしれません。「ランチ会」という言