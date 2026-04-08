「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、4月21日（火）から、ディズニー映画『ベイマックス』をイメージした「ベイマックス／アップルケーキ」を、JR東京駅店やHANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事などで順次発売する。【写真】日常使いできる新作グッズも！エコバッグなど全4種類■新作グッズは全4種類今回パッケージデザインを一新して再び発売される