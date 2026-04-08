2026年3月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第1位は学歴詐称問題で話題となった田久保前伊東市長の記事だ。3月、事態が大きく動いた。 〈画像〉黒髪ストレート、白いTシャツをデニムにイン、大学生時代の田久保前市長の秘蔵写真、落選後の“イメージがかわった”と評判の写真も 2026年3月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送り