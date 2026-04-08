1994年4月8日、カート・コバーンの遺体が自宅で発見されたというニュースは、世界中に衝撃を与えた。ニルヴァーナのフロントマンとして、圧倒的な人気を誇った彼だが、中でも、死のわずか5か月前に収録された『MTVアンプラグド』でのステージは、彼が最後に到達したひとつの完成形として語り継がれている。一体どんなステージだったのか。 【画像】米ロック史上最高のアルバムとして語り継が