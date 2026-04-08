（株）Ｋアグリ茨城（稲敷市）と、（株）Ｋアグリ稲敷（稲敷市）は４月１日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には小松良匡弁護士（こまつ法律事務所、東京都中央区銀座１−２７−８）が選任された。負債はＫアグリ茨城が約２８億円、Ｋアグリ稲敷が約１９億円で、２社合計約４７億円。Ｋアグリ茨城とＫアグリ稲敷は、（株）ＯＳＭＩＣ（東京都中央区）の関連会社として、ブランドトマトであるＯＳＭＩＣトマト