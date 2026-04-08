２０２５年９月、札幌市北区の共同住宅に侵入し、女性を脅すなどした強盗未遂事件で、３５歳の男が逮捕・送検されました。住居侵入と強盗未遂の疑いで逮捕・送検されたのは、住所不定・無職の佐々木太一容疑者３５歳です。佐々木容疑者は２０２５年９月、札幌市北区新琴似の共同住宅の一室に侵入し、室内を物色中に目を覚ました住人女性の口をふさぎ、「騒ぐな、金どこだ」などと脅して金を奪おうとした疑いがもたれています。警察