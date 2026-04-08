今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【長崎ペンギン水族館】ブーケトスのようなランチタイム【フンボルトペンギン】』というわたるさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）20260226長崎ペンギン水族館へ来た投稿者のわたるさん。ここはペンギンの「飼育種類数」が世界一（9種類）の水族館です。飼育員さんの方へと首を伸ばしているのはフンボルトペンギン。ただいまランチタイム中です。エサが投