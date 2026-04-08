＜ヤマハレディースオープン葛城最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞“葛城の奇跡”で今季初優勝、通算3勝目を挙げた高橋彩華。1998年生まれの“黄金世代”のひとり。昨季は1勝を含むトップ10入り12回で、メルセデス・ランキング5位に入った。今年でプロ9年目とベテランの域に入ってきたが、シャフトに対してのこだわりがすごかった。【写真】“奇跡のイーグル”を生んだ54度ウェッジはカ