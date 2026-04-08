新潟県村上市で管理釣り場とキャンプ場を経営していたネイチャーウッズが新潟地方裁判所新発田支部より破産開始決定を受けました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、ネイチャーウッズは2022年5月26日に設立され、村上市高根において管理釣り場やキャンプ場の運営を手掛け、一般個人を対象に営業を展開してきました。しかし、市況の低迷や冬場の利用客減少などにより売上高が伸び悩み、採算