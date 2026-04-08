今年1月、新潟市東区のスポーツ用品店で有名ブランドのダウンジャケットを盗んだ疑いで、23歳の男が逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、新潟市北区濁川に住む会社員の男(23)です。男は今年1月26日、新潟市東区にあるスポーツ用品店を1人で訪れた際、有名ブランドのダウンジャケット1点（販売価格4万7999円）を盗んだ疑いが持たれています。その後、被害にあった店舗から被害届が出されたことで事