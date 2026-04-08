「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）ブルージェイズが２年ぶりとなる悪夢の６連敗を喫した。「５番・三塁」で先発出場した岡本和真内野手は七回の第３打席で山本由伸投手から二塁打を放って好機を作ったが、無死満塁でまさかの無得点。シュナイダー監督も退場処分を受け、暗いトンネルに入り込んでしまった。序盤から山本を攻略できず、エースのガーズマンが大谷にタイムリーを浴びるなど２点を先行されて