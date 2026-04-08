アメリカが大規模な攻撃を警告していた日本時間午前9時の交渉期限を前に、アメリカとイランが2週間の停戦に合意しました。停戦交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は、日本時間の8日午前9時前、両国が2週間の即時停戦に合意したと発表しました。これに先立ち、アメリカのトランプ大統領はSNSで「イランがホルムズ海峡の完全で即時、そして安全な開放に同意することを条件に、イランへの爆撃と攻撃を2週間停止することに同意す