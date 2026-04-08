「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）ドジャースは投打ががっちりとかみ合い快勝で破竹の５連勝。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手が三回の第２打席で決勝のタイムリーを放つなど、３打数１安打１打点、２四球。昨季から続く連続試合出塁記録を４２へ伸ばし、２００９年にイチローが作った日本勢最長記録まであと１試合に迫った。初回先頭の第１打席でストレートの四球を選び、４２試合連続出塁を