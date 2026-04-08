女優の吉瀬美智子（51）が8日、インスタグラムを更新。悩まされていた口唇炎が完治したことを報告した。吉瀬は先月下旬、口唇炎に悩まされていることを告白。多くのフォロワーから心配やアドバイスなどが寄せられ、3月23日には「皆さん！口唇炎や口内炎について、たくさんのアドバイスをありがとうございます貧血もあるので、ビタミンB複合体とヘム鉄、葉酸、モイゼルト軟膏で様子を見てみたいと思います！ドラマ撮影中のため、