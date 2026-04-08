■MLBブルージェイズ1ー4ドジャース（日本時間8日、ロジャース・センター）ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地でのブルージェイズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、3打数1安打2四球、第1打席で四球を選び連続出塁が“42”となり、2009年にイチロー（マリナーズ）が記録した日本選手最長記録の“43”にあと1に迫った。第2打席でライトフェンス直撃のヒットで4試合連続安打。先発・山本由伸（27）は7回途中1失点で2勝目を挙げた