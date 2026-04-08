「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は九回２死二塁の第５打席は申告敬遠で歩かされた。スタンドはざわついたが、３出塁をマークし、タッカーがダメ押し適時打を放った。フリーランドの内野安打と敵失で２死二塁で迎えた第５打席。相手ベンチはすぐに申告敬遠。本拠地のスタンドはざわついたが、すぐさま一塁へ歩いた。そしてタッカーが右前にダメ押しとなる適時打を放つと、スタンド