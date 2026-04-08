元フジテレビのフリーキャスター永島優美（34）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。父のサッカー元日本代表永島昭浩氏の行動に仰天させられたエピソードを明かした。永島は「最強2世の親子参観」のパートに出演。「ウチの親ちょっとヤバいかもと思ったこと」というトークテーマで、「中学生の頃なんですけど、初めてお付き合いした人と初めてデートに行くっていう時があって」と振り返った。デ