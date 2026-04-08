◆トロント・ブルージェイズ1ー4ロサンゼルス・ドジャース7日（日本時間8日午前8時7分試合開始、ロジャースセンター）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場。大谷は第1打席で四球、第2打席でタイムリーを放ち、自己最長の連続試合出塁を「42」に伸ばした。山本は6回0/3を1失点に抑えて今季2勝目をマー