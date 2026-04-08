中国・北京出身で、今年3月に東大大学院を卒業した女性芸人いぜん（27）が8日、Xを更新。中国人留学生をめぐる一部SNS投稿に言及した。12万人のフォロワー数があるXアカウントが「中国人留学生に月18万円差し出すのを、私たちが払わなきゃいけない理由を誰か教えてください。どうしたら納得できるんですかこんな事？私たちが外国に留学したら現地政府がそんなお金くれるんですか？」と疑問を投げかけた投稿を引用。当該投稿は8日