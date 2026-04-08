【モデルプレス＝2026/04/08】タレントの松本明子が4月6日、自身のInstagramを更新。夫で俳優・本宮泰風との間に生まれた23歳の長男・平井龍聖さんとの2ショットを公開し、話題となっている。【写真】60歳ベテランタレント「旦那さん似？」イケメン長男を顔出し公開◆松本明子、長男との番組共演＆2ショット公開松本は「日本テレビ『春爛漫！さんま御殿スペシャル』4／7（火）19時〜3時間スペシャルに、息子と出演します」と報告。