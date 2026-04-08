【モデルプレス＝2026/04/08】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第8話が、4月8日に放送された。急展開を迎え、視聴者から驚きの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞【写真】主人公が嫁ぎ先から逃げ出すきっかけとなった衝撃シーン◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓