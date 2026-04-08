【モデルプレス＝2026/04/08】女優でモデルの生見愛瑠が4月6日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳美人モデル「スタイルが良すぎる」ぴったりノースリ姿◆生見愛瑠、ノースリーブ衣装で美スタイル輝く生見は「映画『君が最後に遺した歌』韓国舞台挨拶2日目の日っ ありがとうございました」とコメントし、自身がヒロインを務める映画「君が最後に遺した歌」の韓国での