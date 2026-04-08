猫背の人は要注意！肩甲骨のズレがもたらす思いもよらない不調とは 適度な負荷が骨を強くする 「少し体を動かしただけで息苦しくなる」「階段の上り下りで息切れがする」。こんな症状がある人は、日常的に呼吸が浅くなっている「隠れ酸欠」かもしれません。 肩甲骨が外転した前かがみの姿勢が続くと、背中が丸まって胸郭が圧迫されます。それと同時に、胸郭と連動して呼吸を助ける横隔膜や肋間筋などの筋肉にも負荷がかかり、肺