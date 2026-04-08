腰痛になるきっかけは人それぞれ！腰痛になるさ様々な落とし穴とは 腰痛になるさまざまな落とし穴を知ろう ●腰痛になるきっかけはそれぞれいわゆる腰痛の種は色々なところに存在します。自律神経の乱れからくる腰の痛みの場合は、体のリズムを崩す働き方やストレスが大きな要因です。例えば、無理して仕事をして夜更かしをしてしまう。お客さんからのクレームに一人で対応する。自信をなくす言葉を投げかけられる。そうい