福島圭音が2試合連続マルチヒット 4月7日、阪神甲子園球場で行われたヤクルトスワローズ戦に、「8番・左翼」で先発出場した福島圭音は、4打数2安打。2試合連続のマルチヒットで、打率.313を記録。森下翔太の2ランホームランを呼び込むヒットを放つなど阪神の攻撃の口火を切る活躍で、阪神正外野手へ藤川監督にアピールした。 3回、1アウト走者なしの場面で打席に立った福島圭音は、小川泰弘の6球目136kmフォ&#