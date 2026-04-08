鉄と亜鉛不足を解決！アサリで栄養を補う方法 鉄と亜鉛不足をアサリがあっさり解決！ アサリには重要な栄養素がたっぷり 前項目で紹介したとおり、鉄とともに不足しがちな栄養素が亜鈴です。*⁸0～9歳の男の子の約30%、女の子の約34%が亜鉛不足という調査結果もあるほど。亜鉛が不足すると味覚障害が起こることもあるので、お子さんの偏食がひどい場合、亜鉛不足を疑ってもよいかもしれません。 亜鉛を豊富に含む食