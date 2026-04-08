岡山市役所 経済などで国際協力関係を構築するため、岡山市は7日、大森雅夫市長を団長とする公式訪問団をベトナム（タイニン省）に派遣すると発表しました。 訪問団の派遣は2年ぶり3回目で、大森市長や田口裕士市議会議長ら8人が4月14日～16日、ベトナムを訪問します。 タイニン省から優秀な人材を岡山市に呼び込むための協議を行うなど、人材交流の促進を目指します。 岡山市は2023年12月、ベトナムのロンアン