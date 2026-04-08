「紙幣」と「硬貨」は発行元が違う！日本銀行以外のお金の発行元とは お金はどう生まれ、なぜ総量が増えていくのか？ 貨幣には「紙幣」と「硬貨」の２種類があり、前者は日本の中央銀行である日本銀行が発行し（日銀券）、後者は日本政府が発行します。「紙幣」は軽いので、持ち運びに便利ですが、わずか数年で、汚損・破損しやすく、一方「硬貨」は頑丈ですが重いので、両者は補い合う関係です。 貨幣がない時代は物々交換が主