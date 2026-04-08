ドル円158.30円台、米イラン停戦合意でドル全面安イスラエルは約束守るのか？ 米国とイランが「2週間」の停戦で合意した、金曜日にパキスタン首都で交渉担当者が対面で協議する予定だ。 戦争終結期待が広がり、NY原油先物は一時91ドル台まで暴落した。ドル全面安でドル円は早朝高値159.70円台から一時158.30円台まで1円以上も下げた。豪ドルは対ドルで1.4%も上昇。ユーロドルは1.17大台手前まで上昇した。原油急落受