【新興国通貨】ドル人民元は年初来安値割り込む＝中国人民元 ドル人民元はドル安元高。イランとの合意の期限延期を受けたドル安を受けて、2月に付けた6.8316元を割り込み一時6.8294元を付けた。2023年以来のドル安元高となる。 USDCNY 6.8329