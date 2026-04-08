USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.057.516.148.43 1MO8.816.767.337.77 3MO9.076.537.747.76 6MO9.266.618.147.89 9MO9.326.728.357.98 1YR9.346.868.498.07 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.5011.228.22 1MO8.3110.487.76 3MO8.7210.097.71 6MO9.0810.097.88 9MO9.21