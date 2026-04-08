元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里が、長男の小学校入学式を報告した。８日にインスタグラムで「新学期ですね新入生の皆様おめでとうございます！！」と書き出し、「我が家も先日長男の入学式でしたお天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」と新たな門出を迎えたことを明かした。「長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しした。私も同じくガチガチに