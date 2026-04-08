◆米マイナー２Ａノックスビル―ロケットシティ（７日、米テネシー州ノックスビル＝コブナントヘルスパーク）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が７日（日本時間８日）、傘下２Ａノックスビルの一員としてロケットシティ戦に「２番・右翼」で先発出場。貫禄の５打数３安打３得点で打率４割６分２厘とし、８回の守備から退いた。鈴木のリハビリ出場は４試合目。この日までの３試合では８打数３安打の打率３割７分５厘、１打点と