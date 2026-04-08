サウジアラビアのＧ１・ネオムターフＣで４着だったシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が、招待を受諾済みのクイーンエリザベス２世Ｃ・香港Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）を辞退し、ケンタッキーダービーの前のレースになるオールドフォレスター・ターフクラシックＳ・米Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・芝１８００メートル）へ参戦することが分かった。４月８日