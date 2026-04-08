８日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、７日の強風で東京の砧公園などで倒木が相次いだことを報じた。東京で最大瞬間風速１８・９キロの強風が観測される中、高度経済成長時に植えられた木が多い砧公園ではここ１か月で４回目の倒木となったことを現地から伝えた。司会の恵俊彰が「砧公園は４回目ですか…」と驚く中、コメンテーターで出演の国際弁護士・八代英輝氏は「パッと見、枯れ果てて