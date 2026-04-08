水切り不要の「ヨーグルトデザート」 ヨーグルトスイーツ作りの準備で悩ましい水切りが不要な「ヨーグルトケーキ」を作ってみませんか？ 事前準備が不要なので作ろうと思ったとき、ホットケーキミックスがあればすぐに作り始められる嬉しいスイーツです。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 混ぜたら焼くだけ！ つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも「とっても簡単