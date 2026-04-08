３日、淮安市の盱眙象山公園で遊ぶ子ども。（ドローンから、淮安＝新華社記者／季春鵬）【新華社淮安4月8日】中国江蘇省淮安（わいあん）市盱眙（くい）県は、春の観光シーズンにおける消費促進を図るため、文化・観光分野の優遇策や市場活性化政策を打ち出した。地元の国有風景区は1日からの6日間、16歳以下の小中学生の入場を無料とした。文化・観光部門は、研修旅行や花見などを盛り込んだピクニッ