アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃の影響で、原油先物価格が急騰し、日本ではエネルギー不足への懸念が強まっている。まもなくやって来る猛暑を前に、全国的な原発再稼働の議論が再燃する可能性も大いにあり得る。すでに政府は第7次エネルギー基本計画に向けて、再生可能エネルギーと原発を「脱炭素電源」と取り扱い、最大限活用する方針を示しているのだ。【中川淳一郎・ネットニュース編集者】【写真】「私たちが作ったプ