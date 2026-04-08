4月2日（火）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、“意外なモノ”にテンションを上げるMCのDAIGOと先生に注目が集まった。 ©ABCテレビ この日のテーマは「今が旬！そら豆」。そら豆と桜えびの彩りもやさしい春のご飯メニュー「そら豆と桜エビの炒め飯」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。 まずはそら豆の下ごしらえから。大きく