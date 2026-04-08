俳優の吉瀬美智子さんが4月8日、自身のインスタグラムを更新。口唇炎が完治したことを報告しました。【写真を見る】【 吉瀬美智子 】食生活の見直しで口唇炎完治を報告「身体って正直ですね更年期世代はいろいろありますが、無理せず、笑顔で乗り越えていきましょう」吉瀬さんはインスタグラムに「ご心配をおかけした口唇炎おかげさまで無事に完治しました」と投稿。 回復にあたって特別なことはしていないとしながらも