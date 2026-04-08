７日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！３時間ＳＰ」では、「最強２世が親のヒミツ暴露！」と題し、親が芸能人、著名人の２世たちが大集合。父がマイク眞木（８１）のタレント・眞木花（はんな）が、驚きの家庭事情を明かした。花は外資系企業に勤務しながら、タレントとしても活動中。父が５７歳、３度目婚で授かった花は、マイク眞木にとって初めての娘。父からはサーフィン、スケボー、スノボーの横乗り系が趣