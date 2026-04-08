ニューヨークの原油市場では、アメリカのトランプ大統領がイランへの攻撃を2週間停止することに同意したとSNSに投稿したことを受け、原油先物価格は急落し、1バレル=100ドルを下回りました。トランプ大統領は日本時間8日午前7時半ごろ、SNSを更新し、イランへの攻撃を2週間停止することに同意したと明らかにしました。これを受け、ニューヨークの原油市場では原油価格が急落。WTI原油先物価格は一時、1バレル=91ドル台まで下がり、